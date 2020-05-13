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Кабмин сменил руководителей Госрезерва и Аграрного фонда

Новости » Политика     13.05.2020 - 15:58
Кабмин сменил руководителей Госрезерва и Аграрного фонда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство приняло проекты распоряжений об увольнении

В среду, 13 мая, Кабинет министров Украины сменил руководителей Госрезерва и Аграрного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Так, правительство приняло проект распоряжения об увольнении Ярослава Погорелого с должности главы Государственного агентства резерва Украины. Его обязанности временно будет исполнять Никита Барабаш.

Также уволен с должности главы правления ПАО "Аграрный фонд" Иван Барышев. Исполняющим обязанности на эту должность назначили Богдана Банчука.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая в Кабмине были назначены новые заместители глав Министерства энергетики и Министерства реинтеграции, секретарь в Мининфраструктуры, а также другие назначения.

Ранее правительство приняло решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. Также были уволены заместитель министра регионального развития Вячеслав Негода и заместитель министра энергетики Сергей Масличенко.

Также сообщалось, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова уходит с занимаемой должности. Она увольняется спустя полгода после назначения.

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украины
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