Кабмин дополнил перечень противоэпидемических товаров, запрещенных к вывозу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о товарах, необходимых для изготовления защитных халатов, масок и тому подобное

В среду, 13 мая, Кабинет министров Украины дополнил перечень противоэпидемических товаров, запрещенных к вывозу с территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Как отмечается, сейчас некоторые товары медицинского назначения из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна не запрещены к экспорту. Однако, с целью недопущения дефицита таких товаров на внутреннем рынке некоторые товарные позиции дополнены дополнительными товарным подкатегориями согласно УКТВЭД. Так, запрещены к экспорту:

водонепроницаемый лабораторный костюм;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

маски медицинские (хирургические).

"Эти товары необходимы для принятия мер по предотвращению занесения и распространения на территории Украины COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, перенесен запрет на экспорт спирта этилового, который также используется при производстве дезинфекционных средств, со срока "до 1 июня 2020 года" на срок "до 15 мая 2020 года".

"Такое решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин смягчил условия пребывания на летних площадках и на улице. На летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.