Кабмин провел ряд кадровых решений

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство уволило главу Офиса финконтроля Игоря Буграка

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства 24 апреля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, правительство приняло решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. Также были уволены заместитель министра регионального развития Вячеслав Негода и заместитель министра энергетики Сергей Масличенко.

Кроме этого Кабмин назначил на должности заместителей министра развития общин и территорий Украины Анна Коваленко и Наталия Хоцяновская.

Также в связи с увольнением глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова, временные обязанности руководителей были возложены на Игоря Муратова и Михаила Титарчука соответственно.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин назначит новых глав Таможни и Налоговой служб в ближайшее время.

Также сообщалось, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова уходит с занимаемой должности. Она увольняется спустя полгода после назначения. При этом в СМИ сообщалось, что с момента назначения на должность Монахова не получала заработную плату, поскольку не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.