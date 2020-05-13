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Кабмін змінив керівників Держрезерву та Аграрного фонду

Новини » Політика     13.05.2020 - 15:58
Кабмін змінив керівників Держрезерву та Аграрного фонду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд ухвалив проекти розпоряджень про звільнення

У середу, 13 травня, Кабінет міністрів України змінив керівників Держрезерву та Аграрного фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

Так, уряд ухвалив проект розпорядження про звільнення Ярослава Погорілого з посади голови Державного агентства резерву України. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Микита Барабаш.

Також звільнений з посади голови правління ПАТ "Аграрний фонд" Іван Баришев. Виконувачем обов'язків на цю посаду призначили Богдана Банчука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 травня в Кабміні були призначені нові заступники глав Міністерства енергетики та Міністерства реінтеграції, секретар в Мінінфраструктури, а також інші призначення.

Раніше уряд прийняв рішення про звільнення Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю. Також були звільнені заступники міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода та заступник міністра енергетики Сергій Масліченко.

Також повідомлялося, що мовний омбудсмен Тетяна Монахова йде з посади. Вона звільняється через пів року після призначення.

Теги Новини України Кабінет Міністрів України
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