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Кабмин принял ряд кадровых решений

Новости » Политика     06.05.2020 - 15:59
Кабмин принял ряд кадровых решений
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Правительство назначило замов в Минэнергетики и Минреинтеграции

Кабинет министров во время заседания правительства принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Василия Мокана в Facebook.

По его словам, были назначены заместители глав Министерства энергетики и Министерства реинтеграции, секретарь в Мининфраструкты и другие назначения:

  • Бойко Юрий Николаевич заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Голованчук Инна Александровна заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Лагутин Никита Сергеевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Бучко Владимир Анатольевич государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины;
  • Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом";
  • Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента Украины сегодня должен озвучить новости по назначению Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.

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