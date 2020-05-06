Кабмин принял ряд кадровых решений
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Правительство назначило замов в Минэнергетики и Минреинтеграции
Кабинет министров во время заседания правительства принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Василия Мокана в Facebook.
По его словам, были назначены заместители глав Министерства энергетики и Министерства реинтеграции, секретарь в Мининфраструкты и другие назначения:
- Бойко Юрий Николаевич заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Голованчук Инна Александровна заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Лагутин Никита Сергеевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Бучко Владимир Анатольевич государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины;
- Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом";
- Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента Украины сегодня должен озвучить новости по назначению Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.