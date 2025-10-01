Кабмін схвалив відправку військових до спільного центру НАТО-Україна у Польщі

"Визначили порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі. Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій", - повідомила Свириденко.

За її словами, українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою.

"Бойовий досвід Сил оборони України - унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової", - зазначила прем'єр.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, в межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.

Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.

"Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО", - підкреслив він.