Кабмин одобрил отправку военных в совместный центр НАТО-Украина в Польше

Фото: Кабмин одобрил отправку военных в совместный центр НАТО-Украина в Польше (Генштаб ВСУ)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров определил порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Определили порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это позволит развивать совместные проекты с НАТО и повышать совместимость наших армий", - сообщила Свириденко.

По ее словам, украинские военные в центре будут работать над современными подходами к оборонному планированию и применением технологий на поле боя.

"Боевой опыт Сил обороны Украины - уникальный, полученный в условиях сухопутной войны, крупнейшей со времен Второй мировой", - отметила премьер.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается взаимосовместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.

Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.

"Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО", - подчеркнул он.

 

Совместный центр НАТО-Украина

Напомним, в январе этого года Украина и НАТО согласовали рабочий план Совместного центра анализа, подготовки и образования (JATEC), который расположен в польском городе Быдгощ.

Центр будет работать под руководством Стратегического командования НАТО по трансформации, которое занимается подготовкой Альянса к будущим конфликтам. Он станет важным элементом стратегического партнерства между Украиной и НАТО.

Основная цель JATEC - интеграция украинского боевого опыта в систему военной подготовки и обучения Альянса.

Уже в феврале в Польше официально открылся Совместный центр НАТО-Украина.

