Кабмин одобрил отправку военных в совместный центр НАТО-Украина в Польше

"Определили порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это позволит развивать совместные проекты с НАТО и повышать совместимость наших армий", - сообщила Свириденко.

По ее словам, украинские военные в центре будут работать над современными подходами к оборонному планированию и применением технологий на поле боя.

"Боевой опыт Сил обороны Украины - уникальный, полученный в условиях сухопутной войны, крупнейшей со времен Второй мировой", - отметила премьер.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается взаимосовместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.

Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.

"Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО", - подчеркнул он.