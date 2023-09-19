Кабмін схвалив нові правила експорту зерна: що змінилось

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

"Згідно з нашим планом дій, Україна буде контролювати та регулювати експорт наступним чином. Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур, вони своєю чергою визначають чи готові приймати ці культури, коли й в яких об’ємах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з приймаючими країнами", - наголосив Сольський.

Він повідомив, що сьогодні, 19 вересня, уряд України схвалив нову процедуру експорту певних видів продукції до окремих держав-членів ЄС.

В ній передбачено, що 4 культури: кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до 5 держав мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

"Ми віримо, що така схема роботи задовільнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, також доєднаються до цього плану. Оскільки у всіх нас одна мета - перемога у цій страшній війні. А для цього має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка між нами", - підкреслив міністр.

Заборона на зерно та позов до СОТ

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли й інші країни Східної Європи.

Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Проте пізніше Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

Україна, своєю чергою, 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подає до суду на країни до СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС, оскільки весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів і свого Союзу.

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