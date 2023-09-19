Кабмин одобрил новые правила экспорта зерна: что изменилось

Кабинет министров Украины одобрил новую процедуру экспорта для четырех видов продукции. Новые правила будут действовать для экспорта украинского зерна в пять государств-членов ЕС.

Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

"Согласно нашему плану действий, Украина будет контролировать и регулировать экспорт следующим образом. Мы согласовываем с Еврокомиссией и со странами импортерами необходимый перечень и объем аграрной продукции из четырех культур, они в свою очередь определяют готовы ли принимать эти культуры, когда и в каких объемах. Только после этого мы выдаем разрешения нашим предприятиям на экспорт той или иной продукции. То есть Украина контролирует свой экспорт и согласовывает его с принимающими странами", - подчеркнул Сольский.

Он сообщил, что сегодня, 19 сентября, правительство Украины одобрило новую процедуру экспорта определенных видов продукции в отдельные государства-члены ЕС.

В ней предусмотрено, что 4 культуры: кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница, которые идут в режиме экспорта в 5 государств должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики.

"Мы верим, что такая схема работы удовлетворит все стороны. И даже те три страны, которые сейчас выступают против украинского аграрного экспорта, также присоединятся к этому плану. Поскольку у всех нас одна цель - победа в этой страшной войне. А для этого должно быть взаимопонимание и взаимоподдержка между нами", - подчеркнул министр.

Запрет на зерно и иск против ВТО

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ним последовали и другие страны Восточной Европы.

Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Однако позже Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина, в свою очередь, 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подает в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС, поскольку весь мир должен увидеть, как государства-члены ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза.

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