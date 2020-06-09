Кабмин Шмыгаля может остаться без иммунитета: в Раде назвали условие

Кабинет министров Дениса Шмыгаля может остаться без иммунитета на год. Это может произойти, если парламент повторно отклонит программу деятельности правительства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Как объяснил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сейчас Кабмин может повторно внести обновленную программу. После, у парламента будет 15 дней, чтобы ее принять или отклонить.

"Но во втором случае правительство в течение года уже не сможет внести еще один вариант программы и таким образом не получит годового иммунитета", - уточнил нардеп.

Напомним, новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем был сформирован 4 марта 2020 года.

На прошлой неделе, 4 июня, Верховная рада отправила на доработку программу деятельности правительства, при этом сам премьер-министр Шмыгаль обратился к парламенту с просьбой о доработке документа.

Ранее, в середине мая, программу деятельности правительства не поддержала половина комитетов Рады.