Кабмін Шмигаля може залишитися без імунітету: у Раді назвали умову

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля може залишитися без імунітету на рік. Це може статися, якщо парламент повторно відхилить програму діяльності уряду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, зараз Кабмін може повторно внести оновлену програму. Після, у парламенту буде 15 днів, щоб її прийняти або відхилити.

"Але в другому випадку уряд протягом року вже не зможе внести ще один варіант програми і таким чином не отримає річного імунітету", - уточнив нардеп.

Нагадаємо, новий склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмыгалем був сформований 4 березня 2020 року.

Минулого тижня, 4 червня, Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності уряду, при цьому сам прем'єр-міністр Шмигаль звернувся до парламенту з проханням про доопрацювання документа.

Раніше, у середині травня, програму діяльності уряду не підтримала половина комітетів Ради.