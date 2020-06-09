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Кабмин Шмыгаля может остаться без иммунитета: в Раде назвали условие

Новости » Политика     09.06.2020 - 09:23
Кабмин Шмыгаля может остаться без иммунитета: в Раде назвали условие
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство может не получить иммунитет, если парламент вновь отклонит программу Кабмина

Кабинет министров Дениса Шмыгаля может остаться без иммунитета на год. Это может произойти, если парламент повторно отклонит программу деятельности правительства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Как объяснил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сейчас Кабмин может повторно внести обновленную программу. После, у парламента будет 15 дней, чтобы ее принять или отклонить.

"Но во втором случае правительство в течение года уже не сможет внести еще один вариант программы и таким образом не получит годового иммунитета", - уточнил нардеп.

Напомним, новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем был сформирован 4 марта 2020 года.

На прошлой неделе, 4 июня, Верховная рада отправила на доработку программу деятельности правительства, при этом сам премьер-министр Шмыгаль обратился к парламенту с просьбой о доработке документа.

Ранее, в середине мая, программу деятельности правительства не поддержала половина комитетов Рады.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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