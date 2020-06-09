Кабмін Шмигаля може залишитися без імунітету: у Раді назвали умову

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд може не отримати імунітет, якщо парламент знову відхилив програму Кабміну

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля може залишитися без імунітету на рік. Це може статися, якщо парламент повторно відхилить програму діяльності уряду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, зараз Кабмін може повторно внести оновлену програму. Після, у парламенту буде 15 днів, щоб її прийняти або відхилити.

"Але в другому випадку уряд протягом року вже не зможе внести ще один варіант програми і таким чином не отримає річного імунітету", - уточнив нардеп.

Нагадаємо, новий склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмыгалем був сформований 4 березня 2020 року.

Минулого тижня, 4 червня, Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності уряду, при цьому сам прем'єр-міністр Шмигаль звернувся до парламенту з проханням про доопрацювання документа.

Раніше, у середині травня, програму діяльності уряду не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: Уляна Безпалько