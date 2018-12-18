Кабмин сегодня внесет изменения в обустройство границы с РФ

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Также рассмотрят ряда вопросов, связанных с Киевом

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря внесет изменения в план обустройства границы с Россией в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В повестке дня также значатся изменения в лицензионные условия по производству и ремонту оружия, вопросы погашения в 2018 году задолженности Киевского городского совета, а также вопросы устойчивого функционирования системы теплоснабжения Киева.

Кроме того, планируется внесение изменений в перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Также правительство утвердит порядок оценки соответствия в области электронных доверительных услуг и повысит уставной капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает Верховной раде Украины усилить контроль за въездом иностранцев.

До этого РБК-Украина также сообщало, что правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.