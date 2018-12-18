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Кабмін сьогодні внесе зміни до облаштування кордону з РФ

Новини » Політика    18.12.2018 - 10:36
Кабмін сьогодні внесе зміни до облаштування кордону з РФ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також розглянуть низку питань, пов'язаних з Києвом

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня внесе зміни до плану облаштування кордону з Росією в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

У порядку денному також значаться зміни в ліцензійні умови з виробництва та ремонту зброї, питання погашення у 2018 році заборгованості Київської міської ради, а також питання сталого функціонування системи теплопостачання Києва.

Крім того, планується внесення змін до переліку будівельних робіт, які не вимагають документів, які дають право на їх виконання, та по закінченню яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Також уряд затвердить порядок оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг та підвищить статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує Верховній раді України посилити контроль за в'їздом іноземців.

До цього РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

 

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