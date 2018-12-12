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Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення воєнного стану

Новини » Політика    12.12.2018 - 10:21
Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення воєнного стану
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні розглянуть законопроект про посилення контролю за іноземцями

Кабінет міністрів України на засіданні 12 грудня розгляне питання впровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

 

Крім того, уряд затвердить порядки конкурсів з визначення постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії". Також планується затвердження договору з Грузією про взаємне скасування візових вимог, створення міжвідомчої групи для розгляду питань моніторингу санкцій проти Росії.

У порядку денному значиться затвердження фінансового плану аеропорту "Бориспіль" на наступний рік, законопроекту про посилення контролю за мігрантами, а також розгляд деяких питань Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Нагадаємо, напередодні в Кабміні назвали причину скасування конкурсу з приватизації "Центренерго". Як зазначили в уряді, конкурс вимагає більш ретельної підготовки.

У Фонді держмайна заявляли, що обидві компанії, які подавали документи на конкурс, не відповідають вимогам фонду.

 

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