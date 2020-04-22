Кабмин сегодня планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

Кабинет министров сегодня планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с коронавирусом. Такое постановление в повестке дня заседания Кабинета министров.

Постановление называется "об утверждении порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, на сегодня назначено заседание Кабмина по поводу продления карантина из-за коронавируса. Накануне в правительстве озвучили возможность смягчения некоторых ограничений, но также отметили, что пик эпидемии в стране еще не наступил.

В частности, санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продления карантинного режима до 12 мая, но и эта дата не является окончательной. При этом он допустил, что некоторые ограничения начнут смягчать уже с 27 апреля.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет принимать решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетах. После прохождения пика эпидемии правительство начнет внедрять антикризисный план для поддержки национальной экономики.