ru
ua

Кабмін сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус   

Ця постанова є у порядку денному уряду

Кабінет міністрів сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з коронавірусом. Така постанова в порядку денному засідання Кабінету міністрів.

Постанова називається "про затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Нагадаємо, на сьогодні призначено засідання Кабміну з приводу подовження карантину через коронавірус. Напередодні в уряді озвучили можливість пом'якшення деяких обмежень, але також відзначили, що пік епідемії в країні ще не настав.

Зокрема, санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував подовження карантинного режиму до 12 травня, але й ця дата не є остаточною. При цьому він допустив, що деякі обмеження почнуть пом'якшувати вже з 27 квітня.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде приймати рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунках. Після проходження піку епідемії уряд почне впроваджувати антикризовий план для підтримки національної економіки.

"АТБ" викрила депутатів в регіонах у спробах привласнити собі соцпроект корпорації Європарламент запропонує направити миротворців на Донбас, - "Радіо Свобода"
Читати всі новини