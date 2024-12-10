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Кабмін розширив програму "Доступні ліки": що змінилось

Вівторок 10 грудня 2024 14:07
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Кабмін розширив програму "Доступні ліки": що змінилось Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму "Доступні ліки". Включено до переліку нові ліки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Відповідно до рішення уряду:

  • програма "Доступні ліки" включатиме нові ліки - до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб;
  • програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей;
  • розширено мережу аптек, які задіяні у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях;
  • аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину;
  • за кошти "Зимової єПідтримки" можна придбати ліки українського виробництва.

За словами голови українського уряду, за п'ять років програмою "Доступні ліки" скористались вже більше ніж 5 мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тисяч аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

"Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів "Укрпоштою", - додав він.

Програма "Доступні ліки"

Програма "Доступні ліки" в Україні - це державна ініціатива, запущена у 2017 році, спрямована на забезпечення громадян безкоштовними або частково оплаченими медикаментами для лікування поширених захворювань. До програми входять препарати для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу та іншими станами. З 2019 року адміністрування програми передали Національній службі здоров'я України (НСЗУ), а електронний рецепт зробив її ще доступнішою.

В НСЗУ розповідали про те, як дізнатись які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою.

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Денис Шмигаль
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