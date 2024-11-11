ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою: відповідь НСЗУ

Понеділок 11 листопада 2024 06:24
UA EN RU
Як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою: відповідь НСЗУ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Програма "Доступні ліки" охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів, що надаються пацієнтам безоплатно або з невеликою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Щоб дізнатися, які з них доступні безкоштовно, а за які потрібно доплатити, можна скористатися Реєстром актуальних лікарських засобів та медвиробів.

Детальна інформація:

У таблицях ви знайдете:

  • Лікарські засоби: назву діючої речовини, торговельну назву, форму випуску, дозування, виробника та країну, а також суму доплати за упаковку.
  • Медвироби: назву виробу, виробника, опис, характеристики та суму доплати за упаковку.

Щоб знайти безоплатні "Доступні ліки", слід звертати увагу на стовпець із сумою доплати. У ліках з нульовою сумою доплати (0,00 гривень) препарати є повністю безкоштовними.

Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.

Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ Доступні ліки
NEWS
Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти
Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії