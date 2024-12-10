Кабмин расширил программу "Доступные лекарства": что изменилось
Кабинет министров модернизировал, а также расширил программу "Доступные лекарства". Включены в перечень новые лекарства и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Согласно решению правительства:
- программа "Доступные лекарства" будет включать новые лекарства - в список добавлено еще 30 новых действующих веществ, среди которых препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней;
- программа также будет распространяться и на детей. Добавлены лекарства в форме капель и мазей;
- расширена сеть аптек, которые задействованы в программе. В том же числе будут присоединены аптеки, которые работают в больницах;
- аптеки будут предлагать покупателям сначала препараты по самой низкой цене, учитывая действующее вещество;
- за средства "Зимней еПоддержки" можно приобрести лекарства украинского производства.
По словам главы украинского правительства, за пять лет программой "Доступные лекарства" воспользовались уже более 5 миллионов украинцев. В частности, к ней были подключены 15 тысяч аптек и сейчас доступны почти 600 препаратов.
"Также работаем, чтобы лекарства были доступны в самых отдаленных населенных пунктах. В 13-ти областях уже работают мобильные аптеки. По всей стране, включая прифронтовые регионы, есть возможность доставки медпрепаратов "Укрпочтой", - добавил он.
Программа "Доступные лекарства"
Программа "Доступные лекарства" в Украине - это государственная инициатива, запущенная в 2017 году, направленная на обеспечение граждан бесплатными или частично оплаченными медикаментами для лечения распространенных заболеваний. В программу входят препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой, диабетом 2-го типа и другими состояниями. С 2019 года администрирование программы передали Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), а электронный рецепт сделал ее еще более доступной.
В НСЗУ рассказывали о том, как узнать какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой.
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