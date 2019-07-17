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Кабмин расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки

Новости » Общество    17.07.2019 - 14:00
Кабмин расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данной услугой воспользовалось состоянию на сейчас более 66 тысяч пар

Кабинет министров Украины расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин одобрил соответствующий проект распоряжения о внесении изменения в пункт 1 распоряжения правительства от 13 июля 2016 года №502.

"Проект разработан с целью расширения перечня населенных пунктов Украины, желающих присоединиться к пилотному проекту по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту. На сегодня пилотный проект реализуется в 72 населенных пунктах Украины, где указанной услугой воспользовалось более 66 тысяч пар", - указывается в пояснительной записке.

В частности, услуга будет введена в Колимыи, Кременце и с. Холодная Балка Беляевского района Одесской области.

Напомним, ранее Верховная рада Украины провалила законопроект №8400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории", которым планировалось разрешить жителям Крыма регистрировать брак за сутки.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на ноябрь прошлого года услуга "Брак за сутки" была доступна в 67 населенных пунктах.

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