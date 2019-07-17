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Кабмін розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 14:00
Кабмін розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначеною послугою скористалося станом на зараз понад 66 тисяч пар

Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.

"Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар", - вказано у пояснювальній записці.

Зокрема, послугу буде запроваджено у Колимиї, Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України провалила законопроект №8400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", яким планувалося дозволити жителям Криму реєструвати шлюб за добу.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на листопад минулого року послуга "Шлюб за добу" була доступна в 67 населених пунктах.

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