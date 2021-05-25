Кабмин распределил 3 млрд гривен бюджетных денег на вакцинацию от COVID-19

Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая принял Порядок распределения бюджетных назначений на вакцинацию от COVID-19. Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Согласно сообщению, документом определяется Порядок распределения бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения коронавирус.
Порядком определяется механизм подачи обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и тому подобное.
Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год. Средства в размере 6,5 млрд заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Отметим, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.