Уряд розподілив 3 млрд гривень бюджетних коштів на вакцинацію від COVID-19

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію від COVID-19 . Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню коронавірусу.

Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної ради України з питань бюджету тощо.