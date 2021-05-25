Уряд розподілив 3 млрд гривень бюджетних коштів на вакцинацію від COVID-19

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію від COVID-19. Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню коронавірусу.
Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної ради України з питань бюджету тощо.
Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік. Кошти у розмірі 6,5 млрд заберуть з програми медичного обслуговування населення та передадуть на вакцинацію від коронавірусної інфекції.
Відзначимо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.