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Уряд розподілив 3 млрд гривень бюджетних коштів на вакцинацію від COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію від COVID-19. Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню коронавірусу.

Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної ради України з питань бюджету тощо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік. Кошти у розмірі 6,5 млрд заберуть з програми медичного обслуговування населення та передадуть на вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Відзначимо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

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