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Кабмин установил предельное количество чиновников ОГА и РГА

Новости » Политика     03.11.2019 - 21:18
Кабмин установил предельное количество чиновников ОГА и РГА
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Ранее в Кабмине заявили, что в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18449

Кабинет министров утвердил граничное количество чиновников в областных государственных администрациях и районных администрациях.Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства в своем Telegram-канале.

Больше всего работников РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Кабмин установил предельное количество чиновников ОГА и РГА

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18449 позиций. Как сообщил Дубилет, такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы государственных органов.

Дубилет перечислил несколько принципов сокращения: часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ); часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными; еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев); также некоторые функции объединят.

Министр добавил, что сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят за 2 месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому процессу привлекли Профсоюзы, они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины планирует реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество работников.

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