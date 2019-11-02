СНБО принял решение о предложениях к бюджету-2020

Фото: заседание СНБО (rnbo.gov.ua)

СНБО принял решение по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение по предложениям к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Решение было принято на заседании в субботу, 2 ноября.

Ранее сообщалось, что перед представлением проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению будет проведено заседание. В частности, все расходы на безопасность и оборону должны быть распределены по решению СНБО.

Как известно, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении. Тогда глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заявил, что к первому чтению доходная часть государственного бюджета на 2020 год возрастет на 18 млрд гривен. Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать насколько увеличат доходную часть бюджета к рассмотрению проекта во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, бюджет на 2020 год Верховная рада Украины примет не позднее 1 декабря 2019 года, о чем свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете.