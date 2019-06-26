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Кабмин отказался публично обсуждать кандидатов Зеленского на глав ОГА

Новости » Политика    26.06.2019 - 13:31
Кабмин отказался публично обсуждать кандидатов Зеленского на глав ОГА
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман заявил, что позже правительство представит кандидатов на глав ОГА

Кабинет министров Украины проведет собеседования с кандидатами президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Кабмина Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, правительство проведет собеседования в закрытом режиме.

"Переходим к вопросу с ограниченным доступом и работаем дальше. Прошу подготовить кандидатов. Затем мы выйдем, всех представим. Кто "за", кто "против", - отметил премьер-министр.

"Я предлагаю провести этот предварительное рассмотрение (кандидатур, - ред.) в режиме интервью. И здесь нет никакой необходимости делать это со средствами массовой информации. Далее - когда мы определимся как правительство по поводу того, что мы кого-то поддерживаем или не поддерживаем , мы об этом сообщим абсолютно публично о том, что мы согласовали, а назначать будет президент Украины. Он будет нести политическую ответственность за своих назначенцев... Собеседование мы можем провести именно в таком режиме", - пояснил глава правительства.

Напомним, ранее утром вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на глав ОГА, внесенных от Офиса президента Владимира Зеленского. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер в своем Facebook.

Так, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский уволил предыдущих глав Черкасской, Житомирской и Ровенской облгосадминистраций Александра Вельбивца, Игоря Гундича и Алексея Муляренко.

Отметим, 11 июня глава государства уволил 15 глав ОГА: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Зеленский сменил врио главы Сумской ОГА Розенко назвал несколько кандидатур на глав ОГА
Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныОбластная государственная администрацияВладимир Гройсман
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