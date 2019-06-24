ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил глав трех ОГА

Новости » Политика    24.06.2019 - 14:18
Зеленский уволил глав трех ОГА
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все главы ОГА были уволены в связи с истечением срока полномочий пятого президента Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Черкасской, Ровенской и Житомирской областных государственных администраций. Об этом свидетельствуют соответствующие указы №425-427 главы государства, опубликованные на сайте офиса президента.

Все главы ОГА уволены в связи с истечением срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Уволить Вельбивця Александра Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации... Уволить Муляренко Алексея Витальевича с должности председателя Ровенской областной государственной администрации... Уволить Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - сказано в указах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 19 июня анонсировал, что Кабинет министров на следующем заседании примет решение об одобрении кандидатур на должности глав пяти областных государственных администраций.

Как писало РБК-Украина, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций.

Так, 11 июня Зеленский уволил с должности 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

Зеленский уволил начальника Крымского управления СБУ Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова
Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь