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Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатів Зеленського на голів ОДА

Новини » Політика    26.06.2019 - 13:31
Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатів Зеленського на голів ОДА
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман заявив, що пізніше уряд презентує кандидатів на голів ОДА

Кабінет міністрів України проведе співбесіди з кандидатами президента Володимира Зеленського на голів обласних державних адміністрацій. Про це у ході засідання уряду заявив глава Кабміну Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, уряд проведе співбесіди у закритому режимі.

"Переходимо до питання з обмеженим доступом і працюємо далі. Прошу підготувати кандидатів. Потім ми вийдемо, усіх презентуємо. Хто "за", хто "проти", - зазначив прем'єр-міністр.

"Я пропоную провести цей попередній розгляд (кандидатур, - ред.) у режимі інтерв'ю. І тут немає ніякої необхідності робити це з засобами масової інформації. Далі - коли ми визначимося як уряд про те, що ми когось підтримуємо або не підтримуємо, ми про це повідомимо абсолютно публічно про те, що ми погодили, а призначати буде президент України. Він буде нести політичну відповідальність за своїх призначенців… Співбесіду ми можемо провести саме у такому режимі", - пояснив глава уряду.

Нагадаємо, раніше вранці віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів ОДА, внесених від Офісу президента Володимира Зеленського. "Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?" - написав віце-прем'єр у своєму Facebook.

Так, головою Донецької ОДА пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської ОДА - Ігоря Бондаренка, Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна, Луганської ОДА - Віталія Комарницького, Львівської ОДА - Маркіяна Мальського, Одеської ОДА - Андрія Андрейчикова, Херсонської ОДА - Юрія Гусєва, Черкаської ОДА - Ігоря Шевченка.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський звільнив попередніх глав Черкаської, Житомирської та Рівненської облдержадміністрацій Олександра Вельбівца, Ігоря Гундича і Олексія Муляренка.

Відзначимо, 11 червня глава держави звільнив 15 голів ОДА: Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

Зеленський змінив т.в.о. глави Сумської ОДА Розенко назвав кілька кандидатур на глав ОДА
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