Розенко назвал несколько кандидатур на глав ОГА

Фото: Павел Розенко (yatsenyuk.org.ua)

Вице-премьер назвал 8 кандидатур

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций, внесенных от Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, данные кандидатуры будут внесены на должности в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер.

В частности, по данным Розенко, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Напомним, ранее Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций в трех областях. Так, новым главой Черкасской областной государственной администрации Зеленский назначил Тараса Высоцкого, руководителем Ровенской областной государственной администрации стал Игорь Тимошенко, а Житомирскую областную государственную администрацию возглавил Ярослав Лагута.

Ранее Зеленский уволил предыдущих глав Черкасской, Житомирской и Ровенской облгосадминистраций Александра Вельбивца, Игоря Гундича и Алексея Муляренко.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА: были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Также президент назначил врио глав 12 облгосадминистраций: Черниговской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.