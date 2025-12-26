Кабмін просять запровадити мораторій для тарифів на газ: про що йдеться
Український уряд закликали не допустити підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств, яке заплановано рішенням НКРЕКП уже з 1 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Асоціації прифронтових міст і громад.
В Асоціації наголосили, що підвищення тарифів призведе до зростання витрат підприємств теплопостачання і зробить їх збитковими. Уже зараз у низці громад чинні тарифи покривають лише близько 50% реальної собівартості виробництва теплової енергії.
"Асоціація прифронтових міст і громад закликає Уряд запровадити мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу на період дії воєнного стану", - сказано в повідомленні.
Також пропонується розглянути додаткові заходи державної підтримки підприємств теплової енергетики прифронтових громад, зокрема компенсацію збільшення витрат у районах із підвищеними ризиками для безпеки.
Спеціальна ціна на газ у частині регіонів
Нагадаємо, 1 грудня Кабінет міністрів встановив спеціальну ціну на природний газ для прифронтових регіонів. Пільгова вартість застосовуватиметься для підприємств, які займаються виробництвом електроенергії.
Згідно з рішенням уряду, газ за ціною до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів зможуть закуповувати виробники електроенергії на теплових електростанціях, а також на газотурбінних і газопоршневих установках. Встановлена ціна діятиме протягом одного року.
У Міністерстві енергетики пояснили, що це рішення має ключове значення, оскільки значна частина електростанцій у прифронтових регіонах працює саме на газі.