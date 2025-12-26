Кабмін просять запровадити мораторій для тарифів на газ: про що йдеться

Український уряд закликали не допустити підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств, яке заплановано рішенням НКРЕКП уже з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Асоціації прифронтових міст і громад.

В Асоціації наголосили, що підвищення тарифів призведе до зростання витрат підприємств теплопостачання і зробить їх збитковими. Уже зараз у низці громад чинні тарифи покривають лише близько 50% реальної собівартості виробництва теплової енергії.

"Асоціація прифронтових міст і громад закликає Уряд запровадити мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу на період дії воєнного стану", - сказано в повідомленні.

Також пропонується розглянути додаткові заходи державної підтримки підприємств теплової енергетики прифронтових громад, зокрема компенсацію збільшення витрат у районах із підвищеними ризиками для безпеки.