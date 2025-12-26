ua en ru
Кабмин просят ввести мораторий для тарифов на газ: о чем речь

Киев, Пятница 26 декабря 2025 15:59
Кабмин просят ввести мораторий для тарифов на газ: о чем речь Иллюстративное фото: тарифы на распределение газа для предприятий могут повысить (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство призвали не допустить повышение тарифов на распределение газа для предприятий, которое запланировано решением НКРЭКУ уже с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации прифронтовых городов и общин.

В Ассоциации подчеркнули, что повышение тарифов приведет к росту затрат предприятий теплоснабжения и сделает их убыточными. Уже сейчас в ряде общин действующие тарифы покрывают лишь около 50% реальной себестоимости производства тепловой энергии.

"Ассоциация прифронтовых городов и общин призывает Правительство ввести мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа на период действия военного положения", - сказано в сообщении.

Также предлагается рассмотреть дополнительные меры государственной поддержки предприятий тепловой энергетики прифронтовых общин, в том числе компенсацию увеличения расходов в районах с повышенными рисками для безопасности.

Специальная цена на газ в части регионов

Напомним, 1 декабря Кабинет министров установил специальную цену на природный газ для прифронтовых регионов. Льготная стоимость будет применяться для предприятий, которые занимаются производством электроэнергии.

Согласно решению правительства, газ по цене до 19 тысяч гривен за тысячу кубометров смогут закупать производители электроэнергии на тепловых электростанциях, а также на газотурбинных и газопоршневых установках. Установленная цена будет действовать в течение одного года.

В Министерстве энергетики пояснили, что это решение имеет ключевое значение, поскольку значительная часть электростанций в прифронтовых регионах работает именно на газе.

