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Кабмин просят разрешить принудительно поднять танкер Delfi в Одессе

Автор: Анастасия Рокитна

Осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать

Глава Одесской ОГА Максим Куцый обратился к правительству с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной. Также он просит предоставить полномочия Администрации морских портов принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий.

Степанов отметил, что после проведения сделки средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Напомним, водолазы даже пытались облегчить танкер, чтобы буксиры смогли его поднять.

Отметим, что затонувший у берегов Одессы танкер Delfi не смогли поднять, две попытки поднять танкер провалились.

Ранее сообщалось, что периодически с затонувшего танкера вытекает горючее, что вызывает загрязнение воды вблизи городского пляжа и вокруг судна.

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