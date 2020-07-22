Кабмін просять дозволити примусове прибирання танкера Delfi в Одесі

Восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати
Голова Одеської ОДА Максим Куций звернувся до уряду з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною. Також він просить надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
За його словами, восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови.
Степанов зазначив, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути з судновласника.
Нагадаємо, водолази навіть намагались полегшити танкер, щоб буксири змогли його підняти.
Зазначимо, затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти, дві спроби підняти танкер провалилися.
Раніше повідомлялось, що періодично з затонулого танкеру витікає пальне, що спричиняє забруднення води поблизу міського пляжу та навколо судна.