Кабмін просять дозволити примусове прибирання танкера Delfi в Одесі

Голова Одеської ОДА Максим Куций звернувся до уряду з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною. Також він просить надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами, восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови.

Степанов зазначив, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути з судновласника.

Нагадаємо, водолази навіть намагались полегшити танкер, щоб буксири змогли його підняти.

Зазначимо, затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти, дві спроби підняти танкер провалилися.

Раніше повідомлялось, що періодично з затонулого танкеру витікає пальне, що спричиняє забруднення води поблизу міського пляжу та навколо судна.