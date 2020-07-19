Поднятие танкера в Одессе: затонувшее судно пытаются облегчить

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Сегодня с танкером работают водолазы

В Одессе сегодня, 19 июля, продолжили операцию по поднятию затонувшего в прошлом году танкера Delfi. Сегодня судно не будут поднимать, но попытаются облегчить его вес.

Об этом рассказал совладелец компании "ТИС", которая выполняет работы, Андрей Ставницер.

По его словам, вчера затонувшее судно не смогли поднять из-за его веса. Сегодня водолазы попытаются облегчить танкер, чтобы буксиры смогли его поднять.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откачивать кормовой отсек и носовой трюм, доставать понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут", - рассказал Ставницер.

Дату следующей попытки поднятия танкера определят на вечернем совещании рабочей группы.

"Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в такой ситуации может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно", - добавил он.

Отметим, что судно затонуло у берегов Одессы в ноябре прошлого года, после того как из-за сильного шторма его сорвало с якоря. Владелец затонувшего танкера не имел возможности поднять его, поэтому судно по это время остается лежать возле городского пляжа. Время от времени из танкера проливается топливо, что грозит экологической катастрофой.

Напомним, операция по подъему танкера Delfi началась в Одессе утром 18 июля, но провалилась после двух неудачных попыток.

Поднять затонувший танкер Delfi до 20 июля обещал министр инфраструктуры Владислав Криклий.