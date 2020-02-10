В Раду внесли закон о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта Кабмина отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде законопроект №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Так, законопроект был зарегистрирован в Раде сегодня, 10 февраля. Текст документа сейчас отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркивал, ч то фонд создается для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, которые не имеют кредитной истории.

Премьер напомнил, что госбюджет-2020 предусматривает 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора. Так, необходимо показать бизнес-план и внести свой денежный вклад.

Добавим также, 23 января 2020 года вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине.