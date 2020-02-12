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Кабмін просить Раду включити до порядку денного закон про кредити для фермерів

Новини » Політика     12.02.2020 - 13:04
Кабмін просить Раду включити до порядку денного закон про кредити для фермерів
Фото: Тарас Висоцький (1facebook.com agrireforms)

Йдеться про нещодавно зареєстрований у парламенті законопроект уряду №3047

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький просить Верховну раду включити до порядку денного законопроект Кабінету міністрів про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики провів комітетські слухання на тему "Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників у рамках реалізації аграрних реформ".

Замміністра зокрема представив напрацьований міністерством спільно з профільними асоціаціями з урахуванням рішення аграрного комітету проект щодо державної підтримки агропромислового комплексу на 2020 рік.

"Доповідач звернувся до комітету з проханням включити до порядку денного третьої сесії законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3047, який вже зареєстровано у Верховній раді", - вказано у повідомленні.

Метою цього проекту є підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Нагадаємо, у Раді з'явився текст урядового законопроекту №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Законопроект був зареєстрований у Раді 10 лютого, однак спочатку текст був відсутній. Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Як писало РБК-Україна, уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Глава Кабміну Олексій Гончарук підкреслював, що фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, які не мають кредитної історії.

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