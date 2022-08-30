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Кабмин просит партнеров помочь с отопительным сезоном не только деньгами

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 19:44
Кабмин просит партнеров помочь с отопительным сезоном не только деньгами Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабмин ведет переговоры с партнерами о передаче Украине не только денег для отопительного сезона, но и физических объемов газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы активно ведем переговоры с нашими международными партнерами по получению средств на дополнительные закупки голубого топлива. В частности, правительство Норвегии планирует выделить не менее 200 млн евро в соответствующую поддержку Украины. В то же время, мы говорим и о передаче физических объемов газа, а не только о средствах на его закупку на европейских биржах", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в подземные хранилища Украины за последний месяц было закачано более 1 млрд кубометров газа, всего там находится около 13 млрд кубометров.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов на 75%.

Также мы писали, что, по словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, жителям Украины необходимо подготовится к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.

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