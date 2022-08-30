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Кабмін просить партнерів допомогти з опалювальним сезоном не тільки грошима

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 19:44
Кабмін просить партнерів допомогти з опалювальним сезоном не тільки грошима Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін веде переговори з партнерами про передачу Україні не тільки грошей для опалювального сезону, а й фізичних обсягів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ми активно ведемо переговори з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі блакитного палива. Зокрема, уряд Норвегії планує виділити не менше 200 млн євро на відповідну підтримку України. У той же час, ми говоримо і про передачу фізичних обсягів газу, а не тільки про кошти на його закупівлю на європейських біржах", - заявив Шмигаль.

За його словами, в підземні сховища України За останній місяць було закачано понад 1 млрд кубометрів газу, всього там знаходиться близько 13 млрд кубометрів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років на 75%.

Також ми писали, що, за словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.

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