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Кабмин просит Нацбанк предоставить "Нафтогазу" индивидуальную валютную лицензию

НовостиЭкономика    27.03.2018 - 13:17
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина)
Фото: Степан Кубив (РБК-Украина)

Лицензия необходима для упрощения валютных операций при расчетах за транзит газа

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК "Нафтогаз Украины" при начислении платы за транзит природного газа ОАО "Газпром" (РФ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В частности, глава МЭРТ просит регулятора предоставить НАК индивидуальные лицензии на проведение валютных операций для ускорения пересчета излишне уплаченных "Газпромом" средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018.

Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу ОАО "Газпром".

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что у ведомства есть план по взысканию с российского "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз Украины", который окажется для должника сюрпризом.

"Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по контракту с "Нафтогазом" РФ придется заключать новый договор с Украиной при неудаче "Северного потока-2", - Зеркаль
Теги публикации: лицензия, валюта, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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