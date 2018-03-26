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Интервью

Для "Газпрома" будет сюрпризом план Украины по взысканию долга, - Минюст

НовостиЭкономика    26.03.2018 - 11:34
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Каждый день неисполнения решения тянет пеню в размере полмиллиона долларов

У Министерства юстиции Украины есть план по взысканию с российского "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз Украины", который окажется для должника сюрпризом. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "Прямий".

Петренко уточнил, что на сегодня в бюджет Украины с "Газпрома" уже взыскали более 100 млн гривен - это арест имущества компании на территории нашей страны.

"Что касается активов на территории других государств, у нас есть уже четкий план, который я не буду озвучивать, потому что это должно стать сюрпризом для должника. Я рекомендую им только добровольно исполнить решение - тот остаток, что остался по Стокгольмскому арбитражу и по решению украинского суда", - сказал Петренко.

Также министр юстиции заверил, что не исполнить решение Стокгольмского арбитража "Газпром" не сможет, поскольку такого рода решения исполняются соответственно Нью-Йоркской конвенции по всему миру.

"У "Газпрома" очень много активов, и ми их знаем, мы их идентифицировали. Нам известны страны, где есть самые большие активы, и они намного покрывают тот долг, который сейчас есть перед "Нафтогазом" и перед Украиной. Процесс исполнения такого решения довольно четкий и несложный. Кроме того, каждый день неисполнения такого решения тянет пеню - если не ошибаюсь, полмиллиона (долларов, - ред.) каждый день "капает" дополнительно на сумму долга", - уточнил Петренко.

Напомним, ранее сообщалось, что с российского "Газпрома" в бюджет Украины уже взыскали более 100 млн гривен. Это все активы, которые находились на территории нашего государства.

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Теги публикации: Газпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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