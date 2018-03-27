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Кабмін просить Нацбанк надати "Нафтогазу" індивідуальну валютну ліцензію

НовиниЕкономіка    27.03.2018 - 13:17
Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)
Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)

Ліцензія необхідна для спрощення валютних операцій при розрахунках за транзит газу

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів направив в Національний банк України лист з проханням спростити здійснення операцій з іноземною валютою для НАК "Нафтогаз України" при нарахуванні плати за транзит природного газу ВАТ "Газпром" (РФ). Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

зокрема, глава МЕРТ просить регулятора надати НАК індивідуальні ліцензії на проведення валютних операцій для прискорення перерахунку надмірно сплачених "Газпромом" коштів за транзит природного газу, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 22 грудня 2017 року і 28 лютого 2018.

Також перший віце-прем'єр-міністр попросив НБУ дозволити "Нафтогазу" не здійснювати обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону, якщо ці кошти мають бути повернуті компанією на користь ВАТ "Газпром".

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у відомства є план по стягненню з російського "Газпрому" боргу в 2,6 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України", який виявиться для боржника сюрпризом.

"Газпром" оскаржив у суді рішення арбітражу за контрактом з "Нафтогазом" РФ доведеться укладати новий договір з Україною при невдачі "Північного потоку-2", - Зеркаль
Теги публікації: лицензия, валюта, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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