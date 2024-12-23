Кабмін запропонував Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години: як саме
В Україні можуть посилити відповідальність за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт Кабмін вніс у Раду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його словами, Кабмін вніс до Ради законопроєкт № 12354, яким пропонується посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.
Мельничук уточнив, що документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою статтею 210-2. Таким чином, за порушення вимог воєнного стану можуть ввести адміністративну відповідальність. Йдеться про адмінвідповідальність за:
- порушення в'їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов'язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;
- порушення громадянами комендантської години.
Також до КУпАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліцейським здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.
Варто зауважити, що тексту законопроєкту на сайті Ради поки що немає.
Посилення відповідальності за порушення комендантської години
Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли про плани Кабміну посилити відповідальність за порушення комендантської години ще 20 грудня.
Зокрема, уряд хоче встановити за порушення комендантської години штраф у розмірі 850-1700 гривень.
При цьому за порушення правил евакуації штраф хотіли встановити на рівні 510-850 гривень.
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