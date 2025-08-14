Кабмін пропонує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між урядами України і Туреччини була підписана 3 лютого 2022 року в Києві. На церемонії були присутні президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган.

Угода передбачає взаємне поетапне скасування країнами ввізних мит для промислових та сільськогосподарських товарів.

У травні 2024 року Кабінет міністрів схвалив документ і подав його до Верховної Ради.