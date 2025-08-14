Кабмин предлагает ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией

Напомним, Соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Турции было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве. На церемонии присутствовали президенты Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Соглашение предусматривает взаимную поэтапную отмену странами ввозных пошлин для промышленных и сельскохозяйственных товаров.

В мае 2024 года Кабинет министров одобрил документ и подал его в Верховную Раду.