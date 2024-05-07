ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скасують понад 90% мит: уряд подав до Ради угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Україна, Вівторок 07 травня 2024 13:10
UA EN RU
Скасують понад 90% мит: уряд подав до Ради угоду про вільну торгівлю з Туреччиною Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів", - сказав він.

За його словами, Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю у Києві 3 лютого 2022 року у присутності президентів Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана.

За прогнозами Мінекономіки, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України, а товарообіг зросте на 38%.

Документ передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становило 95% загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти чи знижені мита.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду