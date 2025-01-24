Кабмін продовжив програми пільгового фінансування щодо енергозбереження

"Уряд продовжує програми пільгового фінансування. За друге півріччя минулого року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд гривень", - розповів він.

Крім того, за його словами, видано понад 5 тисяч позик для фізичних осіб.

Про які програми пільгового фінансування йдеться

Шмигаль перерахував діючі програми для пільгового фінансування, які пов'язані з енергозбереженням:

для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей;

ОСББ можуть скористатися програмою ГрінДІМ та отримати 2 млн грн на сонячні станції та 2 млн грн на теплові помпи. Є вже майже 150 заявок, тому, за словами Шмигаля, ОСББ слід активніше користатися цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість;

для малого та середнього бізнесу також є пільгові кредити за програмою "5-7-9" і за програмою "Фонду декарбонізації".

"Зроблено в Україні"

Відповідно до політики "Зроблено в Україні", можна отримати компенсацію 15% за придбану техніку чи обладнання в українського виробника.

"Нещодавно такий перелік був розширений утричі. Тепер там майже 450 найменувань продукції від 19 виробників", - зазначив прем'єр.