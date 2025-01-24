Кабмин продлил программы льготного финансирования по энергосбережению

"Правительство продолжает программы льготного финансирования. За второе полугодие прошлого года украинские банки начали финансирование проектов по установке энергетического оборудования для усиления энергонезависимости на сумму 10,5 млрд гривен", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, выдано более 5 тысяч займов для физических лиц.

О каких программах льготного финансирования идет речь

Шмыгаль перечислил действующие программы для льготного финансирования, которые связаны с энергосбережением:

для частных домохозяйств действует программа кредитования под 0% на установку солнечных панелей;

ОСМД могут воспользоваться программой ГринДИМ и получить 2 млн грн на солнечные станции и 2 млн грн на тепловые насосы. Есть уже почти 150 заявок, поэтому, по словам Шмыгаля, ОСМД следует активнее пользоваться этой программой, чтобы повысить собственную энергетическую устойчивость;

для малого и среднего бизнеса также есть льготные кредиты по программе "5-7-9" и по программе "Фонда декарбонизации".

"Сделано в Украине"

Согласно политике "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.

"Недавно такой перечень был расширен втрое. Теперь там почти 450 наименований продукции от 19 производителей", - отметил премьер.