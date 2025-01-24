Кабмин продлил программы льготного финансирования по энергосбережению. Речь идет о пяти инициативах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
"Правительство продолжает программы льготного финансирования. За второе полугодие прошлого года украинские банки начали финансирование проектов по установке энергетического оборудования для усиления энергонезависимости на сумму 10,5 млрд гривен", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, выдано более 5 тысяч займов для физических лиц.
Шмыгаль перечислил действующие программы для льготного финансирования, которые связаны с энергосбережением:
Согласно политике "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.
"Недавно такой перечень был расширен втрое. Теперь там почти 450 наименований продукции от 19 производителей", - отметил премьер.
Недавно Кабмин утвердил изменения в лицензионные условия, которые облегчают открытие аптек в селе. Согласно обновленным требованиям, для обустройства аптеки, достаточно зонировать помещение.
Кроме того, в начале декабря Кабинет министров решил расширить программу "Доступные лекарства". В частности, планируется, что с 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по этой программе.
Также в октябре сообщалось, что в Украине хотят расширить программу бесплатного обучения по ваучерам. В частности, предлагается оказывать безработным помощь в период профессиональной подготовки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.