Відкрити аптеку у селі стане простіше та дешевше: Кабмін полегшив вимоги для підприємців
Кабінет Міністрів України затвердив зміни до ліцензійних умов, які полегшують відкриття аптек у сільській місцевості. Згідно з оновленими вимогами, для облаштування аптеки, достатньо зонувати приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Відтепер підприємцям не потрібно виконувати складні архітектурні перебудови приміщень – достатньо зонувати простір аптеки відповідно до оновлених стандартів. Це зменшить витрати на облаштування аптечних закладів і дозволить використовувати доступніші приміщення.
Нові правила затверджені в рамках виконання Указу Президента України №483 «Про заходи щодо забезпечення доступності медичної і реабілітаційної допомоги, лікарських засобів та медичних виробів у сільській місцевості».
Як змінилися вимоги до облаштування аптек
Загалом змінилися вимоги до аптек. Мінімальну площу торгівельної зали зменшено з 13,5 м. кв до 11 м. кв. Загальна площа залишається незмінною – 30 м. кв.
Що стосується аптек у селах, то раніше приміщення обов’язково поділяли на торгівельну зону, склад для зберігання ліків і кімнату для працівників. Тепер для аптек достатньо мати торгівельну зону не менш ніж 6 м. кв у межах загальної площі від 18 м. кв, без вимог до окремих приміщень для зберігання ліків чи кімнат працівників.
Ці зміни мають сприяти відкриттю нових аптек у віддалених населених пунктах, де наразі працює лише 11% усіх аптечних закладів України. Загалом у селах і селищах діє 5700 аптек, що значно обмежує доступ до ліків.
Ініціативи МОЗ для спрощення доступу до ліків
Мобільні аптечні пункти. Із січня 2024 року Міністерство охорони здоров’я запустило маршрути мобільних аптек, які охоплюють найвіддаленіші населені пункти. Зараз працює 26 мобільних пунктів у 13 областях, і планується розширення на всю країну.
Проєкт МОЗ із "Укрпоштою". Жителі віддалених сіл і прифронтових регіонів можуть замовляти ліки через контакт-центр "Укрпошти" з безкоштовною доставкою. Спочатку послуга стартувала в Донецькій області, а згодом охопила всю країну. РБК-Україна раніше розповідало, як українцям замовити ліки з безкоштовною доставкою.
Програма "Доступні ліки". З 2025 року всі аптеки, включно з розташованими в лікарнях, будуть видавати препарати за цією програмою. Уряд також розширить список доступних препаратів на 30 нових діючих речовин, виділивши 6,6 мільярдів гривень на забезпечення програми.
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