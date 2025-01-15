Відкрити аптеку у селі стане простіше та дешевше: Кабмін полегшив вимоги для підприємців

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до ліцензійних умов, які полегшують відкриття аптек у сільській місцевості. Згідно з оновленими вимогами, для облаштування аптеки, достатньо зонувати приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал .

Відтепер підприємцям не потрібно виконувати складні архітектурні перебудови приміщень – достатньо зонувати простір аптеки відповідно до оновлених стандартів. Це зменшить витрати на облаштування аптечних закладів і дозволить використовувати доступніші приміщення.

Нові правила затверджені в рамках виконання Указу Президента України №483 «Про заходи щодо забезпечення доступності медичної і реабілітаційної допомоги, лікарських засобів та медичних виробів у сільській місцевості».

Як змінилися вимоги до облаштування аптек

Загалом змінилися вимоги до аптек. Мінімальну площу торгівельної зали зменшено з 13,5 м. кв до 11 м. кв. Загальна площа залишається незмінною – 30 м. кв.

Що стосується аптек у селах, то раніше приміщення обов’язково поділяли на торгівельну зону, склад для зберігання ліків і кімнату для працівників. Тепер для аптек достатньо мати торгівельну зону не менш ніж 6 м. кв у межах загальної площі від 18 м. кв, без вимог до окремих приміщень для зберігання ліків чи кімнат працівників.

Ці зміни мають сприяти відкриттю нових аптек у віддалених населених пунктах, де наразі працює лише 11% усіх аптечних закладів України. Загалом у селах і селищах діє 5700 аптек, що значно обмежує доступ до ліків.